ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」「グランプリシリーズ」が、16日に開幕した。元AKB48で6月からグランプリ応援マネージャーに就任した福留光帆（22）のトークショーが、6R発売中に中央ホールで行われた。オープニングセレモニーで選手宣誓を務めた井上一輝（31）と選手代表の湯川浩司（46、ともに大阪）に花束を贈呈して緊張したと振り返る福留は「ホンマの年収はシリーズにも出られへん」と謙遜気味に語る。初