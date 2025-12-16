16日午後3時40分ごろ、東京都板橋区志村1丁目の都道で、通行人から「歩行者とトラックの事故」と119番があった。警視庁志村署によると、下校中の小学5年の男児がはねられ、病院に搬送されたが、意識不明の重体。署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）容疑で運転していた男を現行犯逮捕した。男児は信号機のない横断歩道を歩いていたとみられる。署が詳しい状況を調べている。