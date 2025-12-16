国会では先ほど、物価高対策などを盛り込んだ今年度の補正予算が成立しました。ただ、自民党と日本維新の会は衆議院の議員定数を削減する法案については、今の国会での成立を見送る方針を固めました。連立に影響は出るのでしょうか？きょう、最終局面を迎えた今年度の補正予算案をめぐる審議。野党からは…参政党神谷宗幣 代表「補正予算は本来緊急性が高く、年度内執行できるものに限られるべきであり、今回の補正予算は、