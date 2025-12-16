ABEMAは、リアルイベント『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』を2026年1月22日18時より全編無料独占生放送するほか、「ABEMA PPV」にて本編のアーカイブ配信やマルチアングルカメラを楽しめるPPV限定配信も実施することを発表した。 今回のイベントは、「にじさんじ」の総合エンタメ番組『LOCK ON FLEEK』初のリアルイベントだ。イベントでは、MCのレイン・パターソン、ローレン・イロアス、アルス・アルマルが自