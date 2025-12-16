FC町田ゼルビアは16日、MF樋口堅(22)との契約が満了し、来季の契約を更新しないことが決まったと発表した。2003年生まれの樋口は22年、町田ユースからトップチームに昇格。初年度はJ2第26節・群馬戦に出場し、プロデビューを果たした後、23年後半戦と24年は沖縄SVに期限付き移籍し、JFLで出場機会を重ねたものの、その後は町田での公式戦出場はなかった。樋口はクラブを通じてコメントを発表した。■樋口堅コメントまずは