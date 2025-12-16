アスルクラロ沼津は16日、鈴木秀人監督が今季限りで退任することが決まったと発表した。鈴木監督は2023年、ヘッドコーチとして沼津入り。今年9月に退任した中山雅史監督の後任として監督を務めていたが、チームは最下位から脱出することができず、J3・JFL入れ替え戦に敗れて来季は10年ぶりにJFLで戦うことが決まっていた。鈴木監督はクラブを通じて「このたび、アスルクラロ沼津の監督を退任することになりました。シーズン