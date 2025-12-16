徳島ヴォルティスは16日、増田功作監督(49)が今季限りで退任することが決まったと発表した。増田監督は昨季からヘッドコーチとして徳島入りし、昨年4月に吉田達磨前監督の解任に伴って新監督に就任。昨季は就任時点で最下位だったチームを8位にまで導くと、今季はリーグ最少24失点の堅守で4位躍進を果たし、J1昇格プレーオフ決勝に進出していた。増田監督はクラブを通じてコメントを発表した。■増田功作監督コメント徳島