全国大会出場を決めた酒田南高校の男子駅伝競走部と女子バスケットボール部の壮行式がきょう行われ、それぞれのキャプテンが抱負を語りました。 【写真を見る】酒田南高校の男子駅伝競走部と女子バスケットボール部壮行式で全国大会での飛躍を誓う！（山形） 酒田南高校の全校生徒が見守る中、きょう行われた全国大会壮行式。 男子駅伝部は２年連続、女子バスケットボール部は創部以来初の全国大会出場です