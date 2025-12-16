2026年1月6日（火）スタート 豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）。原作はフレックスコミックスで累計80万部突破の人気漫画。おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。突然のプロポーズから始まる猪突猛進！愛されラブコメディー！父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（豊嶋花）。いつものように、“できたてのおにぎり”