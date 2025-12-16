日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万8500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 494(94) 三菱UFJ証券 2061(61) BNPパリバ証券 21(21) SBI証券 23(13) ソシエ