●あす17日(水)は夜明け前～夕方前まで雨が降ったり止んだり●今週後半は気温が一段と上昇…季節後戻りの暖かさに●新たな形の防災気象情報…来年5月下旬に運用開始へ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝きょう16日(火)、気象庁と国土交通省は、新たな形の防災気象情報の運用を来年5月下旬から始める、と発表しました。 防災気象情報の見直しに関する法律の改正が行われたことを受け発表されたもので、気象庁発表の警報注意報などから、