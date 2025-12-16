IMALU（36）が16日、自身のインスタグラムを更新。愛犬と同居していた犬・アンバーの死を悼んだ。【写真】「似てますよね」…仲睦まじそうにカメラに映るIMALUとパートナーの愛犬IMALUは東京と奄美大島の二拠点生活を送り、奄美大島でパートナーと暮らしている。パートナーの愛犬で、IMALUの愛犬・バル―と暮らしていたアンバーについて、15日の投稿で死を報告していた。16日の投稿では「アンバーに沢山のコメントありがとう