俳優・岩瀬洋志が、23日発売のファッション雑誌『ViVi』2・3月合併号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年下半期のNEXT部門1位に初めて輝いた。【画像】イケメンオーラ半端ない⋯ADULT部門の1位に輝いた松村北斗「NEXT部門」は、回を重ねるごとに注目度を高め、「この部門に入ったら必ず売れる」と業界内でも話題になるほどに。22歳以下のネクストスターたちの登竜門となっている。25