来年3月に告示される熊本県の宇土市長選挙に、副市長が立候補を表明しました。 【写真を見る】宇土市長選挙に副市長の光井正吾氏が出馬表明来年3月22日に告示熊本県 宇土市長選挙に立候補を表明したのは、宇土市の元職員で、今年4月から副市長を務めている新人の光井正吾氏（54）です。 光井正吾氏「宇土市に関わる全ての人が笑顔で過ごして、幸せに過ごせる宇土市にしたいと思って、立候補を決断させていただきました」
