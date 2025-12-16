ＪＲ６社は１６日、年末年始（２６日〜１月４日）の新幹線と在来線の指定席の予約状況（１５日現在）を発表した。混雑のピークは下りが２７日、上りは１月３日の見通し。ＪＲ東海によると、東海道新幹線「のぞみ」と「ひかり」の下りは、２７日午前と２８日午前がほぼ満席という。ＪＲ東日本によると、東北、秋田、山形、北陸の各新幹線は２７〜３０日の下りが一部を除いて満席となっている。