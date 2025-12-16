中日ドラゴンズの藤嶋健人投手（27）が一日警察署長に就任し、特殊詐欺の手口を実演しました。 【写真を見る】中日･藤嶋健人投手(27) ｢お金の話が出たら相談を｣ 一日警察署長に就任 特殊詐欺の手口実演し注意呼びかけ 愛知 西警察署の一日警察署長に任命されたドラゴンズの藤嶋健人投手。今シーズンはリリーフとして60試合に登板し、チームのプルペンを支えました。 愛知県内でことし相次いでいるのが、警察