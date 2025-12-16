「ViVi国宝級イケメンランキング」の本年度下半期の結果が発表され、SixTONES松村北斗（30）が「ADULT部門」1位、Travis Japan松田元太（26）が「NOW部門」の首位に輝いた。NEXT部門1位には俳優の岩瀬洋志（21）が選出。3人は各部門で初の首位となった。松村は過去に「NEXT部門」と「NOW部門」で1位を獲得しており、今回の受賞で3冠を達成。同ランキング10年の歴史の中で初の快挙となる。同ランキングの取材では、常に一言目に「僕