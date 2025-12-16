12月16日、『第76回NHK紅白歌合戦』の新たな出場者が発表され、ソロデビュー15周年を迎えた星野源が、2025年も出場することが明らかになった。「星野さんは『特別企画』での登場で、事前収録だそうですが、2024年に続いて11回めの出場となります。出場自体はすばらしいことですが、前回の『紅白』では“ひと騒動”あっただけに、彼の心にも期するものがあると思います」（芸能担当記者）2024年の『紅白』では、本来、2013年に