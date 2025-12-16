12月15日、女優の森七菜が自身のInstagramを更新。“金髪変化” が話題となっている。投稿では、宮崎あおいが写った写真がプリントされたTANGTANGのTシャツを着ていた森。TANGTANGの公式サイトによれば、このTシャツは宮崎の初のオリジナルで、宮崎からは「なるべくシンプルに名前も出来るだけ小さく入れてください」とのリクエストがあったという。バックプリントは映画『秒速5センチメートル』の撮影の際、種子島でサーフ