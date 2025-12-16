北陸新幹線・敦賀から大阪までの延伸について、日本維新の会から提示された8つのルート案。15日に開かれた与党整備委員会で、この8つのルート案を再検証することが決まりました。ともに京都選出で自民党の西田昌司参院議員と、日本維新の会の前原誠司衆院議員が共同委員長に就き、開かれた北陸新幹線の与党整備委員会の初会合。議論は互いにけん制する形から始まりました。 自民党 与党整備委員会・西田 昌司 共同