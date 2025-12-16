JLPGAアワード2025日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、東京・大手町のパレスホテル東京で2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催し、各部門の受賞者を発表した。今季から米女子ツアーが主戦場の山下美夢有（花王）は、全英女子オープンを含めた同ツアー2勝、日本勢3人目のルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得が評価され、「敢闘賞」と「JLPGA輝き賞」を受賞。囲み取材では喜びを口にしながら、「もう、若くない