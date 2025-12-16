現在公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、新たな入場者プレゼント第7弾が発表。原作者・藤本タツキの鑑賞後新規のインタビューに加え、藤本タツキ、米津玄師、スタッフ陣のこれまでの描き下ろしイラストなどが収められた、メモリアルコレクションが配布される。【写真】メインアニメーター・庄一氏によるデンジ＆レゼの新規イラストシリーズ累計発行部数3400万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連