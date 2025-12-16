ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松田元太が、「ＶｉＶｉ国宝級イケメンランキング２０２５下半期」のＮＯＷ部門で自身初の１位を獲得したことが１６日、発表された。２３日発売の女性ファッション誌「ＶｉＶｉ」で発表される人気企画。ランキングの“本戦”とも言われる同部門は、これまでＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・佐藤勝利、なにわ男子・道枝駿佑ら「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」所属タレ