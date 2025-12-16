元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。今年の漢字１文字を聞かれ「共」と答える一幕があった。今年の漢字を聞かれ「オールドメディアだな」と言いながらも「共」と書いたフリップを披露した北斗。「共、共に。私ごとですが、結婚３０周年だったので」と照れ笑いを浮かべると「そういう意味では３０年も元気に共に迎