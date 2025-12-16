巨人の中山礼都内野手と浅野翔吾外野手が１６日、都内でトークショーに出演した。ファンからの質問コーナーでは「入団当時の自分に声をかけるなら」というお題が出題された。中山はしばらく頭を悩ませた末に「外野もやっておけよ」と回答。今季途中から外野に挑戦し、自己最多の出場１０３試合で打率２割６分５厘、７本塁打とブレイクした若武者は「遊撃で入団して必死に練習してきた。いろいろあって外野をやっています」と振