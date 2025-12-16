ラッパーのスヌープ・ドッグ（54）が、2026年冬季オリンピック・パラリンピック（イタリア・ミラノ＝コルティナ）において、米国代表チームの「チーム・ビハインド・ザ・チーム」に名誉コーチとして参加することが米国オリンピック・パラリンピック委員会（USOPC）から発表された。 【写真】パパの顔だね～娘と笑顔の２ショット 昨年のパリ五輪でもチームを盛り上げたスヌ&