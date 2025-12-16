『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『屋根まで真っ赤』女性がケガ平屋建ての住宅で火事」についてお伝えします。◇真っ赤に燃える炎と、激しく立ち上る煙。消防による放水が懸命に行われますが、火の勢いは衰えることなく…。その様子を、近くの住民が心配そうに見つめていました。15日午後9時半すぎ、福岡市で119番通報がありました。近所の人「隣の家の屋根くらいまで真っ赤でした」火事は平屋建ての住