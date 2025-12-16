２０２１年末でテレビ朝日を退社し、１０月から二人の子供、夫の家族とともにハワイに移住し在住の元アナウンサー・大木優紀さん（４４）が１６日までにＳＮＳに動画を投稿。ホノルルマラソンを応援した様子を公開した。現地時間１４日に開催されたホノルルマラソンでは、沿道で近所の人たちと紙コップに入れた「コーラ配り」をしたことを明かし、「楽しみにしていた狩野英孝さん登場なんと、生でクセスゴ歌を披露して頂い