日本ハムの梅林優貴捕手が１６日、千葉・鎌ケ谷警察署の一日署長を務めた。ファームの地元とあって「地域でサポートしてくれている。少しでも何か発信できたら」と、駅前で防犯を呼びかけるなど活動した。プロ６年目の今季は２試合の出場。来季の飛躍へ、偉大な“師匠”に再び弟子入りをもくろむ。今年１月に、来日していたドジャースのムーキー・ベッツ内野手の練習に３日間参加。マンツーマンで打撃の助言をもらい、食事をと