タレントで釣りＹｏｕＴｕｂｅｒとして活動する神野梓が１６日、自身のインスタグラムを更新。高速道路で鹿に衝突する事故により大けがを負ったことを報告した。顔に痛々しい傷の残る写真や車が大破した様子の写真とともに「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました。スピードが１００キロ超えてたら・・どんな事故になってたのか。考