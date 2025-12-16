お笑いコンビ「エルフ」の荒川が16日、都内で米映画「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」のファイヤーステージイベントに出席した。荒川は、登場するや否や「リップ忘れたー！」と大騒ぎ。マイクを手にする前から大声で「リップ忘れたんです。だから今取りに行ってくれててー！」と必死にアピールし、会場から笑いが起こった。「だから今（唇の色が）全然薄くて！」と大慌ての荒川。スタッフの方に向かって何かを必死