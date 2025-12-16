妊娠時の「つわり薬」が日本で開発されることがわかった。【映像】「ボンジェスタ」とはどんな薬？（医師が解説）持田製薬は15日、カナダの製薬会社デュシェネイとライセンス契約を結んだと発表。デュシェネイが開発した妊娠時の吐き気や嘔吐の治療薬「ボンジェスタ」について、日本での製造販売の承認の取得に向けた開発を進め、2030年の発売を目指すという。これまで妊娠時の嘔吐に対