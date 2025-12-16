タレント・はるな愛の半生を描くＮｅｔｆｌｉｘ映画「ＴｈｉｓｉｓＩ」の配信日が２０２６年２月１０日に決定した。合わせて、アイ役で主演する１８歳の新星と望月春希と、アイに大きな転機をもたらす実在の医師・和田耕治役の斎藤工が並ぶキーアートが解禁。追加キャストも発表され、アイの母親・初恵、父親・和孝を演じるのは木村多江と千原せいじ。アイが働くショーパブのママ・アキ役で中村中、ショーパブの男性ダン