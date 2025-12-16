きょう（16日）午後、笠岡市で住宅2棟を焼く火事がありました。 きょう（16日）午後1時40分ごろ、笠岡市神島の住宅から出火し、木造瓦葺き2階建ての住宅1棟と、木造平屋建て住宅1棟が全焼しました。 警察によりますと、この火事で、住宅に住む男性（87）が逃げ出す際に転倒して負傷し、病院に運ばれましたが、軽傷だということです。 警察が火事の原因を調べています。