syudouの新曲「暴露」が、ドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（フジテレビ系）のオープニング主題歌に決定した。 （関連：Q-MHz、syudou、前山田健一、川谷絵音、綾小路翔……歴代楽曲提供陣に見るROF-MAOの類稀なるエンタメ性） 同ドラマは、警視庁広報課が舞台のオリジナル社会派警察ドラマ。主演 福士蒼汰が、広報という立場から事件解決に向けて奔走する姿が、事件発生時のメディアの裏側とともに描かれる。 sy