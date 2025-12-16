イベリコ豚なで知られる風味豊かなスペイン産の生ハムが危機的状況？アフリカ豚熱の発生を受け、スペイン産豚肉の輸入がいま全面停止されていて、影響は数年続く可能性もあると言います。スペイン産豚肉をめぐっては、スペイン国内でアフリカ豚熱の発生が確認されたことから、鈴木憲和農林水産大臣が11月、スペインからの輸入の全面停止に踏み切りました。鈴木大臣は「輸入をしないということになりますと、豚肉需給に一定程度の影