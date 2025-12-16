北陸新幹線の敦賀より先、新大阪までの延伸ルートをめぐり、自民・維新の連立政権になって初めての整備委員会は、2時間に及ぶ長丁場となったものの、維新側が求めた8つのルートを再検証する方針でまとまりました。北陸新幹線の敦賀より先、新大阪までの延伸をめぐっては、政府・与党のプロジェクトチームが2016年に「小浜・京都ルート」を決めていますが、着工の見通しがいまも立っていません。日本維新の会は12月に入り、小浜・京