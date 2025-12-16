スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズから「スターバックス DELIGHT ME ゆずハニーティーラテ」を、12月23日に期間限定で発売する。新年の華やぐ気分にぴったりの、“干支デザインカップ”が今年も登場する。季節に合わせた味わいに、スターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えたシリーズ「スターバックス DELIGHT ME」の第3弾で、新年に