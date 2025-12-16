矢野経済研究所は、国内のアウトドア用品・施設・レンタル市場を調査し、市場分野別の動向、参入企業動向を明らかにした。その結果、2024年度の国内アウトドア用品・施設・レンタル市場は前年度比5.2％増の4634億2000万円と推計、2025年度は同9.2％増と更に拡大する見通しであることがわかった。キャンプブームは沈静化も、アウトドアアパレルの拡大が市場をけん引していくとみられる。2024年度の国内アウトドア用品・施設・レンタ