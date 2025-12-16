テレ東のドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』(2026年1月12日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)のプレミアイベントが16日、都内で開催され、俳優の赤楚衛二と元IZ*ONEのカン・ヘウォンが登壇。お互いの印象を明かした。赤楚衛二とカン・ヘウォン○カン・ヘウォンの日本語も見どころ――初めて会ったときのお互いの印象を教えてください。赤楚:第一印象はお人形さんみたいという印象です。かつ、日本語が全然