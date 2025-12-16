セブン−イレブン・ジャパンは、夜に楽しめるリッチなアイスクリーム専門店「21時にアイス」が監修した、「21時にアイス チョコバナナ」と「21時にアイス 紫芋モンブラン」を、一部地域（首都圏・関西）のセブン−イレブンで12月23日から数量限定で発売する。「21時にアイス」は、全国に40店舗を展開する人気の夜アイス専門店チェーン。上位人気を誇る「チョコバナナ」と「紫芋モンブラン」の味わいを表現した、容量330mlのボリュ