プラスは、学校の教室で生徒の書道作品を簡単・きれいに掲示できる「ワイドに開く書道作品ホルダー 半紙用」（10枚入り）を来年1月1日に発売する。学校では書道の授業で生徒が制作した作品を、のりで台紙に貼り付け、先生が教室の後ろの壁などに掲示している。書道作品は、風や接触によってしわや破れが生じたり、のりが原因でよれてしまうことがある。また、作品を掲示する作業には手間と時間がかかり、先生の業務負担にもつなが