車にかかる税金が変わります。購入時に課税される「環境性能割」は2年停止に。一方、EV＝電気自動車への新たな税が導入される見込みです。高市総理「環境性能割について、私は自民党の総裁選で2年間に限定して停止し、大事な自動車産業を守ってまいりたい（と訴えた）」高市総理が“トランプ関税”から日本経済を守るため、と停止を訴えていた「環境性能割」。車の購入時に燃費に応じて購入額の最大3％課される税金です。例えば、3