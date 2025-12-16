「明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」明星食品は、カップめん「明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」を、来年1月5日に発売する。「明星 麺神カップ」は特長であるもっちり食感の麺を生かしたお店品質の一杯を提供しており、ラーメン好きの間で話題となっているメニューを取り上げている。今回はトレンドの「鴨だしラーメン」を、濃厚な白湯ラーメンとして仕立てた「鴨だし白湯ラーメン」を発売する。近年、「鴨だしラーメン」