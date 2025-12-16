カゴメは、「野菜生活100 宮崎月夜実グレープフルーツ＆日向夏ミックス」を来年1月13日から3月中旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。「野菜生活100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の美味しさを全国の人々に楽しんでもらうべく“地産全消”を商品コンセプトとしている。2010年から発売を開始し、これまで様々な地域の果実の恵みの味わいを届けてきた。今回着目した「月