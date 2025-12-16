体調不良により主演ミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」（シアタークリエ）を休演している俳優の井上芳雄（46）について、17日と18日の公演も休演することが発表された。16日、東宝演劇部の公式SNSで公表された。井上は13日に体調不良のため、同日の昼・夜2公演の休演を公表。その後、14日、15日の公演も休演し、16日の休演日を挟み17日から復帰すると発表されていた。16日に、「ジャーヴィス役で出演を予定しておりま