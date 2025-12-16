「ミライ人間洗濯機」を実用化した高齢者施設向けの新製品。右はサイエンスの青山恭明会長＝16日午後、大阪市淀川区シャワーヘッドなどを製造するサイエンス（大阪市）は16日、2025年大阪・関西万博で人気を集めた「ミライ人間洗濯機」を実用化した高齢者施設向けの新製品を発表した。全身を楽に洗える機能があり、同社の青山恭明会長は「利用者や介護者の負担を減らせる」とPRした。新製品は、直方体の浴槽のような作り。利用