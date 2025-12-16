ファミリーレストランのジョイフルは、TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボキャンペーン第2弾を2025年12月23日15時〜2026年1月13日15時に実施する。○第2弾限定メニュー第1弾に続き、第2弾もアニメの世界観満載のメニューやデジタルコンテンツで子どもから大人まで楽しめる内容だ。12月23日15時からの第2弾限定メニューは、魚人空手の達人ジンベエの技名にもある「瓦」にちなんだ「ジンベエの魚人空手の瓦割り和風ハンバーグ」や、ロ