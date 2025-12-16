たまごの平均価格が1パック＝308円に。過去最高値を更新しました。【写真を見る】たまご平均価格1パック308円過去最高値を更新エッグショック超える農林水産省が発表した今月8日から10日時点でのたまごの価格動向調査では、10個入り1パックの全国平均価格は308円となりました。平年に比べて27％高く、2003年の調査開始以降、過去最高値ということです。おととしのエッグショックの際の価格を超えました。去年の秋から今年初め