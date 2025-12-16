熊本市の大西市長に、今年の市政運営の自己評価を聞きました。 【写真を見る】大西市長の熊本市政 2025年の自己採点は？去年は70点市電・渋滞・庁舎問題･･･休日は変装して〇〇していた 熊本市電（路面電車）で相次いだ運行トラブル。 なかなか改善しない交通渋滞。 市役所の建て替え問題。 今年も熊本市政をめぐる様々な動きがありましたが、大西市長の自己採点やいかに? 聞き手：RKK熊本放送「NEWSゲツキン」 青谷倫太郎